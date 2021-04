385 Menschen aktuell infiziert

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld gibt es am Freitag 33 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Aus Ascheberg (2), Billerbeck (1), Coesfeld (3), Dülmen (12), Havixbeck (2), Lüdinghausen (7), Nottuln (3), Rosendahl (1) und Senden (2)-2. Aktuell sind 385 Personen infiziert. Derzeit werden 24 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon drei Menschen auf der Intensivstation. Im Kreis Coesfeld wurden bislang insgesamt 51142 Erstimpfungen (23,25 Prozent der Bevölkerung des Kreises) und 17266 Folgeimpfungen (7,85 Prozent der Bevölkerung des Kreises Coesfeld) vorgenommen.

Von Allgemeine Zeitung