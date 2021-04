Weiterer Todesfall

Kreis Coesfeld. Corona fordert einen weiteren Todesfall: Eine über 60-jährige Frau aus Lüdinghausen ist verstorben, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stehen, steigt damit auf 86 im Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet insgesamt 25 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 aus Coesfeld (1), Dülmen (10), Lüdinghausen (4), Nottuln (2), Olfen (3), Rosendahl (3) und Senden (2). Derzeit sind 383 Personen infiziert. In den Krankenhäusern werden 21 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt. Davon ist in einem Fall eine intensivmedizinische Betreuung notwendig.

Von Allgemeine Zeitung