CDU-Initiative für WLAN an Bahnhöfen

Kreis Coesfeld (vth). Surfen, E-Mails-Checken, den Fahrplan schnell am Smartphone aufrufen: Die Kreis-CDU will sich dafür stark machen, dass an den Bahnhöfen und Mobilstationen öffentliches, frei nutzbares WLAN installiert wird. Im Münsterland nach wie vor Mangelware. Im Unterausschuss ÖPNV wurde die CDU-Initiative durch die Bank von den Vertretern der anderen Fraktionen begrüßt.