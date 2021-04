Mit Zahlen untermauert die Wohnungsmarktstudie des Pestel-Instituts (2019), an der die beiden Unternehmen maßgeblich beteiligt waren, den hohen Wohnraumbedarf. Die erste gemeinsame bedeutende Quartiersentwicklung in Bocholt ist bereits angelaufen.

Die Hälfte der neuen Wohnungen soll öffentlich gefördert, sprich preisgünstig angeboten werden.

Ein vergleichbares Projekt im Kreis Coesfeld ist das Wohnquartier am Haselbach in Dülmen: Dort entsteht ein neues Quartier mit 187 Wohnungen. „Es ist der Anfang, wir sind sehr daran interessiert, auch in anderen Städten und Gemeinden des Westmünsterlandes zu investieren und unser Know-how in den regionalen und lokalen Wohnungsmarkt einzubringen“, sagt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme. Die WohnBau Westmünsterland bewirtschaftet rund 5500 Wohnungen in der Region. Weitere rund 400 Wohnungen befinden sich im Bau.