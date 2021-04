Inzidenzwert bei 99,3

Kreis Coesfeld. Steigende Corona-Zahlen. Der Kreis meldet am Mittwoch gleich 44 Neuinfektionen an einem Tag. Aus Ascheberg (4), Billerbeck (1), Coesfeld (5), Dülmen (10), Havixbeck (1), Lüdinghausen (4), Nordkirchen (1), Nottuln (4), Olfen (1), Rosendahl (6) und Senden (7). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 99,3. Derzeit sind 393 Personen infiziert. Aktuell werden 33 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt. Davon ist in einem Fall eine intensivmedizinische Betreuung notwendig.

Von Allgemeine Zeitung