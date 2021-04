Alkohol bleibt Droge Nummer eins

Überwiegend suchten Männer Hilfe bei den Experten der Beratungsstelle in Dülmen: Von den 442 Klienten waren 307 Männer und 135 Frauen.

Methadon bzw. die Ersatztherapie damit (statt Heroin) spielte bei 66 Personen eine Rolle (Substitution).

152 Menschen wandten sich zum ersten Mal an die Beratungsstelle. Weniger als in den Vorjahren. „Wir gehen davon aus, dass Corona dazu beigetragen hat“, sagt Lioba Krüger-Rosenke, Leiterin der Awo-Beratungsstelle, im Pressegespräch zum Jahresbericht. Die bisherigen Hilfsangebote funktionierten wegen der Coronaauflagen teilweise nur bedingt. „Wir hatten anfangs Sorge, ob unsere Klienten mit der Situation fertig werden“, sagt Krüger-Rosenke. Dies sei aber gut gelungen. „Wir haben an alle Klienten einen Brief geschickt, in dem wir Hilfsmöglichkeiten aufzeigten.“ Das Awo-Team richtete eine Notfallhotline am Wochenende ein, die Hilfesuchende auch jetzt noch anwählen können. Drei Kolleginnen wechseln sich mit dem Dienst am Wochenende ab. „Das kommt sehr gut an, die Angebote geben ein Stück Sicherheit“, so Krüger-Rosenke. Auch digitale Beratungen bauten die Mitarbeiter auf. „Ein Großteil der Klienten ist bislang recht gut durch die Krise gekommen“, freut sich Awo-Kollegin Melanie Queck.

auch über das Engagement der Kollegen. „Ein toller Einsatz.“

Wie sich die Corona-Pandemie insgesamt auf das Suchtverhalten auswirkt, könne jetzt noch nicht bilanziert werden, erklärt Krüger-Rosenke. „Es dauert eine längere Zeit, bis sich eine Sucht manifestiert.“ Der Wegfall der sozialen Kontrolle könne sich gefährlich auf den Alkoholkonsum auswirken, gibt Krüger-Rosenke zu bedenken. „Am Arbeitsplatz riechen Kollegen eine Fahne, bei digitalen Besprechungen und im Homeoffice nicht“, erläutert sie. Alkoholkonsum könne schneller zur Sucht werden. Angehörige hätten verstärkt den Kontakt mit der Beratungsstelle gesucht. „Auch haben wir deutlich verstärkt Anfragen von Eltern, die sich wegen der Zunahme von Mediennutzung Sorgen machen.“

Dass in der Pandemie insbesondere jüngere Leute häufig im Internet aktiv sind, um zu spielen, zu zocken und sich auszutauschen, sei in den meisten Fällen vermutlich vorübergehend. „Wenn die Lockdownzeit vorbei ist, dann ist doch zumeist der Verein oder der Freundeskreis wieder wichtiger“, so Krüger-Rosenke. Aber nicht immer sei das der Fall.

0 Kontakt: Awo Sucht- und Drogenberatungsstelle im Kreis Coesfeld, Bahnhofstraße 24, Dülmen; Tel.: 02594/ 9100-0

0 Notfalltelefon am Wochenende: Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr; Tel. 02594/910011.

An zweiter Stelle Cannabis:

- 442 betreute Personen in 2020 (513 in 2019). 307 Männer, 135 Frauen.

- Davon: Alkohol: 146, Cannabis: 129, Methadon/Polamidon/Substitution: 66, Angehörige: 41, Amphetamine: 18, Glücksspiel: 13, Kokain: 11, Heroin: 6.

- Alter: rund 42 Prozent 34 Jahre oder jünger;. 53 Prozent unter 39 Jahre alt.

- Wohnorte: Die meisten aus Dülmen (181), Coesfeld (106), Nottuln (41) und Lüdinghausen (26) sowie 29 außerhalb des Kreises Coesfeld.

- Gut ein Drittel geht einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nach. 23 Prozent befinden sich in einem Angestelltenverhältnis 13 Prozent Schüler, sieben Prozent Rentner, 16 Prozent erwerbslos.

- 152 Personen in 2020 erster Kontakt mit der Awo-Sucht- und Drogenberatungsstelle; davon 63 wegen Cannabis, 42 wegen Alkohol, sechs Glücksspiele, fünf Amphetamine. 25 Angehörige.

FreD für junge Leute

Die Frühintervention bei Erstauffälligen Drogenkonsumenten („FreD“) ist seit 2010 ein fester Bestandteil der Awo-Beratungsstelle. Seit 2010 nahmen 371 Jugendliche

und junge Erwachsene, die mit Alkohol- oder

anderem Drogenkonsum auffällig wurden, an

dem Kurs teil. In 2020 liefen die Angebote wegen der Corona-Maßnahmen nicht wie gewohnt; es fanden vier Kurse statt.