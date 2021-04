Erste Hilfe für die Seele in Not

Kreis Coesfeld (job). Wenn man plötzlich einen lieben Menschen verliert, durch Unfall, Suizid oder sonst wie, wenn man Hilfe braucht, weil man in einem schweren Unfall verwickelt ist oder wenn man Augenzeuge einer Katastrophe ist, dann sind sie zur Stelle, die Notfallseelsorger. Sie begleiten die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten, stehen Menschen an der Unfallstelle bei oder begleiten Angehörige nach dem plötzlichen Tod eines Angehörigen in den ersten Stunden.