Modell-Projekte in den Startlöchern

Vorgesehen sind lokal begrenzte Projekte, die in etlichen Kommunen im Kreis Coesfeld in den Bereichen Kultur und Sport ausprobiert werden sollen. „Im Fokus stehen digitale Lösungen, die erprobt und weiterentwickelt werden sollen. Ziel ist eine zügige Kontaktnachverfolgung, sollte es zu einer Infektion kommen“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Unter wissenschaftlicher Begleitung seien Vorhaben mit limitierter Teilnehmerzahl möglich. Die Städte und Gemeinden sowie Vereine haben dazu Hygienekonzepte erarbeitet. „Es bleibt dabei: das Infektionsgeschehen und dessen Beherrschung bleiben oberste Prioritäten. Daher kann das Gesundheitsamt jederzeit eine Unterbrechung verlangen“, so der Landrat.

In der aktuellen Bürgermeisterrunde wurde festgelegt, dass die Bürgermeister vor Ort entscheiden, ob sie von der Möglichkeit der Öffnung Gebrauch machen. Aufgelistet sind die vorgeschlagenen Projekte in einer Allgemeinverfügung des Kreises. „Wir haben den Rahmen gesteckt. Die Städte und Gemeinden vor Ort haben aber natürlich das letzte Wort“, so der Landrat. So könne vor allem den lokalen Besonderheiten Rechnung getragen werden. Nach den Rahmenbedingungen des Landes dürfen die Projekte außerdem nur bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 starten. Aktuell liegt der Wert bei 86,4 im Kreis Coesfeld.

Besucher und Teilnehmer von Veranstaltungen müssen einen negativen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, mitbringen.

Schluss mit den Projekten ist, wenn die Inzidenz an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 Neuinfektionen steigt.

Das Konzept des Kreises sah neben Öffnungen in den Bereichen Kultur und Sport zunächst auch Außengastronomie vor. Eine Öffnung von Teilen der Außengastronomie kommt aus rechtlichen Gründen und wegen der Pandemiesituation allerdings noch nicht in Betracht.

Erste Vorhaben sollen in der nächsten Woche beginnen, unter anderem Vorhaben in Billerbeck, Ascheberg, Coesfeld und Dülmen:

0 In Billerbeck soll das Freibad nach aktuellen Planungen am 8. Mai (Samstag) öffnen. Maximal 500 Personen dürfen sich gleichzeitig im Freibad aufhalten. Zudem sollen zwei Konzerte im Rahmen des städtischen Kulturprogramms am 15. und 16.5. unter freiem Himmel auf der Freilichtbühne stattfinden.

0 Probenbetrieb der Freilichtbühnen Billerbeck und Coesfeld. Beide Bühnen proben bislang digital und freuen sich, ihre Stücke unter Auflagen auf den Bühnen zu proben.

0 Reitsport in Dülmen und in Ascheberg

0 Training von Fußballmannschaften und Tennis unter freiem Himmel in Billerbeck durch den Sportverein DJK VfL Billerbeck bzw. TC Billerbeck.

0 Schwimmunterricht im Hallenbad Herbern in kleinen Gruppen.

0 Freibad Coesfeld darf ab der 10.5. öffnen.

0 Kolvenburg Billerbeck: Verleihung des Heimatpreises, eine Lyrikvorstellung und eine Lesung mit Jazzkonzert und Picknick unter freiem Himmel.

0 Öffnung des Fitnessstudios „Der Sportklub“ in Havixbeck; Rehasport in kleinen Gruppen.

0 Drei Konzerte ab dem 8. Mai in der Burg Vischering in Lüdinghausen sowie eine museumspädagogische Veranstaltung für Kinder.

0 Schrittweise Öffnung „Unser Leohaus“ in Olfen ab 10.5. in Olfen.

Ob das von der Gemeinde Senden angemeldete Projekt Sport im Sportpark Senden beginnt, soll noch im Laufe der Woche entschieden werden. Auch die Stadt Lüdinghausen verfolgt die Lageentwicklung weiter und will nächste Woche erklären, ob das Klutenseebad geöffnet wird.