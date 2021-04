Geuking wechselt die Fraktion

Kreis Coesfeld (vth). Helmut Geuking aus Billerbeck, Europa-Abgeordneter für die Familien-Partei, hat die Fraktion gewechselt. Bislang gehörte er der EKR-Fraktion an, in der sich zum Teil eher rechtspopulistische Parteien tummeln. Jetzt mischt der Billerbecker in der EVP-Fraktion mit, in der auch die CDU und CSU vertreten sind. Hintergrund für den Wechsel ist laut Geuking die fehlende Abgrenzung der EKR zur AfD und PiS-Partei. Es sei innerhalb der EKR- Fraktion offensichtlich zum Streit darüber gekommen. Geuking: „Ein absolutes No-Go und ein erheblicher Vertrauensmissbrauch, Zukunftsgespräche ohne Wissen und Einverständnis der zuständigen Länderdelegation zu führen.“ Mit 95,5% Zustimmung erhielt Geuking ein eindeutiges Votum zur Aufnahme in der EVP-Fraktion. Die Familien-Partei ist die dritte deutsche Partei neben CDU und CSU, die der EVP angehören. „Wer zukünftig den Anspruch der politischen Führung in den Parlamenten erhebt, der wird kleine Parteien beteiligen und einbinden müssen. Nur so werden auf Dauer Mehrheiten abgesichert“, meint Geuking.

Von Viola ter Horst