impfen.kreis-coesfeld.de registrieren. Die Impfdosen werden am Freitag, 8.5., und Samstag, 9.5., im Impfzentrum in Dülmen verimpft.

Für die Anmeldung ist nur das Eintragen von Name, Vorname und E-Mailadresse sowie der Bestätigung des Alters und der Einverständniserklärung erforderlich. Ab Montag, 3.5., werden unter allen eingetragenen Personen 800 ausgelost, die dann in den darauffolgenden Tagen einen Buchungslink an die angegebene E-Mail-Adresse bekommen. Mit diesem Code kann ein Termin für die beiden genannten Impftage vereinbart werden.

„Durch die Umstellung der Impfungen von AstraZeneca auf BioNTech beziehungsweise Moderna sind nun 800 Dosen verfügbar, die jetzt auf unbürokratischem Wege angeboten werden können“, freut sich Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.