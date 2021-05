Außerdem finden sich in den zwölf offenen Teams der Kommunen viele aktive Radbegeisterte zusammen und auch 82 der 417 Mitglieder aller Kommunalparlamente im Kreis Coesfeld nehmen teil. So konnten die aktuell 3896 Mitradelnden im Kreisgebiet bisher schon 20 2547 km auf die Radwege bringen. „Trotz Pandemie und Homeoffice ist das Stadtradeln dieses Jahr sehr gut angelaufen und wir freuen uns, wenn sich noch mehr Bürgerinnen und Bürger anmelden, mitradeln und so ein Zeichen für mehr Radverkehr setzten“, sagt Kreis-Klimaschutzmanagerin Kira Funcke.

Das Stadtradeln wird jedes Jahr vom Klimabündnis in Kooperation mit dem Kreis und den Kommunen organisiert. Eine Teilnahme ist nach wie vor möglich: www.stadtradeln.de/kreis-coesfeld. Wie jedes Jahr gibt es auch wieder kleine und große Preise zu gewinnen.