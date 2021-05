Spuren sichern ohne Anzeige

Kreis Coesfeld. Nicht immer wollen Frauen nach dem Trauma einer Sexualstraftat sofort eine Anzeige erstatten. Seit inzwischen vier Jahren besteht in den Christophorus-Kliniken in Coesfeld die Möglichkeit, die Spuren sichern zu lassen, ohne eine vorherige Anzeigenerstattung bei der Polizei. „Opfer von sexueller Gewalt benötigen oft noch Zeit, weil sie traumatisiert sind“, sagt Miriam Harosh-Pätsch von der kreisweit tätigen Beratungsstelle Frauen e.V., die Kooperationspartner ist. Es sei aber wichtig, dass die Spuren gesichert werden. „Anschließend können sich betroffene Frauen immer noch in Ruhe überlegen, was sie machen wollen – ob sie später eine Anzeige erstatten.“

Von Viola ter Horst