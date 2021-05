Polizei warnt vor EC-Karten-Trick

Kreis Coesfeld. Die Polizei warnt vor Betrügern, die ihre Opfer ablenken, um die EC-Karte auszuspähen oder zu entwenden. Zwei Fälle sind jetzt in Billerbeck bekannt geworden, die Polizei geht davon aus, dass die Fälle zusammenhängen. Die Masche nennt sich „Shoulder Surfing“. In Billerbeck hat ein unbekannter Mann das 83-jährige Opfer beim Geldabholen ausgespäht. Im Anschluss lenkte er sie ab, während seine unbekannnte weibliche Begleitung die EC-Karte der Billerbeckerin entwendete. Bei der Pin-Eingabe sollte darauf geachtet werden, dass man von niemandem beobachtet werden kann, so die Polizei. Es sollte für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen gesorgt werden. Bei der Pin-Eingabe das Tastaturenfeld abdecken und keinen Automaten benutzen, der ungewöhnlich aussieht. Er könnte manipuliert worden sein; im Zweifel einen Bankmitarbeiter informieren und die Polizei unter Tel. 110 anrufen. Nach Erledigung der Bankgeschäfte sollte unmittelbar überprüft werden, ob die eigene EC-Karte noch vorhanden ist, so ein weiterer Tipp der Polizei.

Von Allgemeine Zeitung