Zahlreiche Lockerungen ab Samstag

Kreis Coesfeld (vth). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, liegt im Kreis Coesfeld laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 54,9. Wenn es bei den Werten bleibt, kommt es im Kreis Coesfeld ab Samstag zu zahlreichen Lockerungen. So ist Gastronomie im Außenbereich möglich, bei Werten unter 50 auch drinnen. Einkaufen ist wieder ohne Terminbuchung machbar. Das teilten NRW-Gesundheitsminister Laumann und NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart mit. Pinkwart lobte in der Pressekonferenz die Modellprojekte im Kreis Coesfeld, mit denen Öffnungsszenarien behutsam getestet würden. Sie kämen gut an. Infektionen seien bislang nicht bekannt geworden.

Von Viola ter Horst