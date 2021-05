Testpflicht könnte Pfingstsamstag entfallen

Kreis Coesfeld (vth). Wenn die niedrigen Inzidenzwerte unter 50 im Kreis Coesfeld bleiben, könnte es Pfingstsamstag zu weiteren Lockerungen kommen. Die Inzidenz muss nach den neuen Coronaregeln des Landes NRW fünf Werktage infolge unter 50 bleiben, am zweiten darauf folgenden Tag gelten dann die neuen Lockerungen. Seit Samstag, 15.5., hat der Kreis Coesfeld einen Inzidenzwert von unter 50. Demnach wäre Pfingstsamstag Stichtag. Dann wäre auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses Einkaufen möglich. Darauf macht der Kreis Coesfeld aufmerksam. Zurzeit gilt die Regel: Inzidenz unter 100 – keine Terminvereinbarung zum Einkaufen mehr, wo bisher die Click & Meet-Regel galt. Aber ein negativer Corona-Test ist erforderlich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Neuerdings im Kreis Coesfeld, in dem bereits seit EndeDezember 2020 ein stabiler Wert unter 100 zu verzeichnen ist. Vorher galt zwar Anmelden, aber ein Test war nicht erforderlich. Eine Verschlechterung der Situation im Einzelhandel, die bereits für viel Kritik sorgte. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr habe mit dem zuständigen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) Kontakt aufgenommen und auf den Umstand aufmerksam gemacht, so der Kreis. Auch die Bürgermeister haben eine Initiative gestartet. Das MAGS halte an den aktuellen Regeln mit den negativen Tests fest, so die Rückmeldung. Trotzdem sei diese Situation ja nur vorübergehend, wenn die Werte stabil unter 50 bleiben, so Schulze Pellengahr. Dann entfalle in wenigen Tagen die Testpflicht wieder.

Von Viola ter Horst