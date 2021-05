Mehr Abfall durch Corona

Kreis Coesfeld (vth). Die Corona-Pandemie hat mehr Abfall zur Folge. Das geht aus der Abfallstatistik der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) hervor. 110 930 Tonnen Abfall sind über die kommunalen Sammelsysteme der Städte und Gemeinden im Kreis im Jahr 2020 erfasst worden. „Damit sind in der Summe rund 4500 Tonnen Abfälle mehr angefallen als im Jahr davor“, berichtet Stefan Bölte Stefan Bölte, Geschäftsführer der WBC, in der Sitzung des Aufsichtsrates und führt die Zunahme hauptsächlich auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. „Es wurde viel mehr Zeit zu Hause verbracht, sei es in Folge von Lockdown, Kurzarbeit oder Arbeit im Homeoffice. Es wurde mehr zu Hause gekocht – weil Restaurants geschlossen waren –, viel renoviert und im Garten gearbeitet.“ Dementsprechend gab es mehr Verpackungsabfall über die gelben Tonnen (rund 470 t mehr) und Altglas (rund 380 t), knapp 260 t mehr Sperrmüll und 1300 t mehr an Restmüll. Auch die Bio- und Grünabfälle nahmen um rund 2350 t zu.

Von Viola ter Horst