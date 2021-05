Apotheker bereiteten 50 000 Impfdosen auf

Kreis Coesfeld. Seit 100 Tagen gibt es das Impfzentrum des Kreises Coesfeld. Grund genug für die dort tätigen Apotheker und PTA, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Denn mit Eröffnung des Impfzentrums am 8. Februar ist auch das pharmazeutische Personal an sieben Tagen pro Woche im Einsatz: In der Herzkammer des Impfzentrums haben bislang rund 90 Apotheker und PTA den teils hochsensiblen Corona-Impfstoff für die Verimpfung auf- und vorbereitet. „Insgesamt haben wir rund 50 000 Impfdosen rekonstituiert und dem medizinischen Team passgenau zur Verfügung gestellt“, erklärt Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer, Pharmazeutischer Leiter im hiesigen Impfzentrum.

Von Allgemeine Zeitung