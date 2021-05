Kreis-SPD hat neuen Vorsitzenden

Kreis Coesfeld. Rückenwind für Johannes Waldmann (r.) aus Ascheberg: Er wurde nun mit 38 Jastimmen und nur zwei Enthaltungen zum neuen Vorsitzenden der Kreis-SPD gewählt. Er löst damit Vorgänger André Stinka (M.) ab. Nach dem digitalen Parteitag der SPD im Kreis Coesfeld am 8. Mai wurde der neue Vorstand nun in einer Briefwahl gewählt. 41 von 47 Delegierten haben sich an der Briefwahl beteiligt. Stellv. Vorsitzende wurden Niko Gernitz (35 Jastimmen) und Monika Verspohl (35). Schatzmeister wurde Carsten Rampe (40 ), Schriftführerin Anna Nettlenbusch (39 ). Beisitzer wurden Renate Gernitz, Geraldine Henneböhl, Johanna Holtrup, Heiner Kiekebusch, Merlin Mönnich, Nils Ohk, Anja Postruschnik, Niklas Sticht.

Von Allgemeine Zeitung