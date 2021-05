Ein weiterer Toter durch Corona

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld hat einen weiteren Todesfall zu vermelden. Ein über 70-jähriger Mann aus Nordkirchen ist verstorben. Insgesamt zählt der Kreis damit 92 Menschen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben sind. Das Kreisgesundheitsamt meldet sechs neue Infektionen: eine aus Ascheberg, eine aus Coesfeld und vier aus Lüdinghausen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, liegt im Kreis Coesfeld laut Berechnung des Kreisgesundheitsamtes bei 22,6. Derzeit sind 170 Menschen insgesamt infiziert. Aktuell werden 22 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt, davon ist in sechs Fällen eine intensivmedizinische Betreuung notwendig. Seit dem ersten Auftreten der Pandemie wurden für den Kreis Coesfeld insgesamt 5461 Fälle einer Corona-Infektion dokumentiert. Davon werden 5199 Personen als gesundet gemeldet.

Von Allgemeine Zeitung