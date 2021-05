„Sport im Park“ in noch mehr Orten

Kreis Coesfeld. Zumba, Body Shape, Yoga: „Sport im Park“ soll es auch in diesem Jahr trotz Corona-Einschränkungen geben. „Die Vorbereitungen laufen“, sagt Alexander Bergenthal vom Kreissportbund. Mit Nottuln und Havixbeck stehen zwei weitere Orte in der Planung, bei denen das beliebte Angebot für alle Fitness-Interessierte stattfinden soll. „Wenn alles klappt, gibt es dann in sieben Orten im Kreis Coesfeld Sport im Park“, freut sich Bergenthal: In Coesfeld, Dülmen, Nordkirchen, Billerbeck, Rosendahl, Havixbeck und Nottuln. „Als wir mit Sport im Park 2017 in Coesfeld anfingen, hätte ich mir das nicht träumen lassen.“ Doch das Angebot kam so gut an, dass es in jedem Jahr um neue Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld erweitert wurde.

Von Viola ter Horst