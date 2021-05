Impfstoffaktion sorgt für Aufregung

Hintergrund dafür war laut Kreis, dass der am Wochenende gelieferte Corona-Impfstoff zu verfallen drohte. Zugleich seien viele der 1100 Personen, die für Samstag einen Termin gebucht hatten, nicht erschienen. Kein Einzelfall. Zehn bis 15 Prozent der Termine werden laut Kreis nicht wahrgenommen. „Ich kann die Nachfragen verstehen“, reagiert Krisenstabsleiter Ulrich Helmich auf die Kritik nach der Berichterstattung. „Wichtig ist aber, dass kein Impfstoff verfallen ist.“ Dies galt es zu verhindern. Zusätzliche Impfdosen seien am Wochenende allerdings nicht geliefert worden.

Im Regelfall werden die Impfdosen an Folgetagen genutzt, da der Impfstoff mehrere Tage haltbar ist, erläutert der Kreis. Dies sei aber mit dem gelieferten Impfstoff nicht möglich gewesen.

Viele Fragen sind nach wie vor offen – auf seiner Facebookseite erntet der Kreis gerade erneut Kritik und Diskussion. „Uns hat man Sonntagmittag weggejagt, weil angeblich kein Impfstoff über ist und dann liest man so etwas“, so ein Nutzer. Fragen auch, warum die Terminvergabe nicht anders geregelt werden könne, wenn Impfstoff übrig bleibt. Ein Nutzer verweist auf eine Rest-Impfstoffbörse. Im Kreis Borken gibt es so etwas, im Kreis Coesfeld nicht.

Auch taucht die Frage auf, wie man einen Termin im Impfzentrum wieder absagen kann. Warum es keine eigene Rufnummer dafür gebe. „Eine Stornierung war bei uns eine Katastrophe“, schildert ein Nutzer.

Die Kritik der „Vetternwirtschaft“ will das Impfzentrum nicht stehen lassen. „Es war nicht so, dass Mitarbeiter eigenständig Freunde oder Bekannte zur Impfung einladen durften“, betont Dr. Ciprian Wagner, medizinischer Leiter des Impfzentrums, in der Mitteilung.

Viele Menschen ärgern sich auch deshalb, weil es im Moment schwierig ist, überhaupt einen Termin zu ergattern, obwohl sie in der Priorisierungsgruppe 3 sind. Die ja eigentlich dran ist. Aber in NRW ist zurzeit immer noch nur ein Teil der Gruppe 3 für die Anmeldung freigeschaltet. „Mein Mann und ich bekommen keinen Termin, obwohl Vorerkrankungen vorliegen“, sagt Leserin Anne Werner aus Billerbeck gegenüber unserer Zeitung. Beim Hausarzt sei zurzeit ebenfalls nichts zu machen. „Es sollten die zuerst geimpft werden, die besonders gefährdet sind“, meint sie. Ein Appell der Billerbeckerin auch, die Priorisierung nicht aufzuheben. „Sie hat eine Berechtigung.“ Denn für Vorerkrankte könnte eine Ansteckung mit dem Coronavirus schlimmer ausgehen und bei Menschen mit vielen Kontakten sei die Ansteckungsgefahr höher. Wie der Kreis Coesfeld es mit der Reihenfolge fürs Impfen im Impfzentrum Dülmen handhabt, wenn die Priorisierung wie geplant wegfällt, ist noch nicht klar. Dies müsse noch abgestimmt werden, so der Kreis.

Fragen zum Impfen

Antworten des Kreises Coesfeld auf Fragen unserer Zeitung:

- Wie kann sich jemand, der bereits einen Impftermin anderweitig wahrgenommen hat (z.B. Hausarzt), beim Impfzentrum wieder abmelden?

Termine, die über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) oder anderen gebucht wurden, können auf dem gleichen Portal wieder storniert werden. Telefonisch unter 0800/ 116 117 02 oder 116 117 möglich. Termine, die bei Ärzten vereinbart wurden, sollten dort wieder storniert werden.

- Wie gehen Sie künftig damit um, wenn noch nicht verimpfter Impfstoff übrig ist?

Grundsätzlich wird der Impfstoff kurzfristig eingelagert und in den Folgetagen verimpft. Die Europäischen Arzneimittelbehörde hat am Montag (17. Mai) mitgeteilt, dass die Haltbarkeit des aufgetauten BioNTech-Impfstoffs auf bis zu einem Monat verlängert wird.

- Warum gibt es nicht so etwas wie eine Reststoffbörse? Restimpfstoffe entstehen durch nicht wahrgenommen Termine. Die Europäischen Arzneimittelbehörde hat eine Haltbarkeit des BioNTech-Impfstoffs von bis zu einem Monat genehmigt. Damit entfällt nun die Notwendigkeit, Restimpfstoffe binnen weniger Tage zu verimpfen, um sie vor dem Verfall zu verwenden. Stattdessen können solche Kleinstmengen eingelagert werden.

- Musste schon Impfstoff weggeworfen werden?

Bisher musste kein Impfstoff verworfen werden.

- Wie können Personen, die nach der Impfverordnung eigentlich dran wären, an einen Termin kommen, wenn sie noch nicht freigeschaltet sind?

Eine Registrierung ist über die Internetseite www.impfzentrum-coesfeld.de möglich („Impffahrplan“; „Aktuell können folgende Personen geimpft werden“).

- Ist es zulässig, dass sich Personen aus einem anderen Kreis beim Impfzentrum Dülmen anmelden?

Der rechtliche Rahmen erlaubt auch die Impfung in anderen Kreisen NRWs, sofern ein Termin gebucht wurde und die Person impfberechtigt ist.