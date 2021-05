Testzentren auch Pfingsten geöffnet

Kreis Coesfeld. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet auch an den Feiertagen Öffnungszeiten für seine Testzentren an. Am Samstag gelten die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Pfingstsonntag gibt es lediglich in Herbern (10 bis 13 Uhr), Senden (13.30 bis 18 Uhr) und Lüdinghausen von 9 bis 14 Uhr eine Testmöglichkeit. Am Pfingstmontag bieten die Testzentren folgende Feiertagsdienste: in Herbern (10 bis 13 Uhr), Senden ( 13 Uhr 30 bis 18 Uhr), Billerbeck, Schulzentrum (10 bis 13 Uhr), Havixbeck (10 bis 13 Uhr), Nottuln (10 bis 13 Uhr), Nordkirchen (10 bis 13 Uhr), Olfen (10 bis 13 Uhr), Dülmen, DRK-Haus, August-Schlüter-Str. (9 bis 12 Uhr), Dülmen-Buldern (10- 13 Uhr), Coesfeld, Bahnhofstr. 128 (9 bis 13 Uhr), Coesfeld Drive-In, Osterw. Str. ( 9.15 bis 14.45 Uhr). Registrierungen:

Von Allgemeine Zeitung