Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld zeigt Flagge: Am Sonntag (23. Mai) werden an seinen Verwaltungs- und Schulgebäuden die Fahnen von Europa, Bund, Land und Kreis gehisst – zur Erinnerung an die Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949.

Von Allgemeine Zeitung