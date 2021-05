Inzidenzwert bei 24

Kreis Coesfeld. 15 neu Ansteckungen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag: Aus Billerbeck (1), Coesfeld (5), Dülmen (2), Havixbeck (1), Lüdinghausen (1), Nottuln (2), Olfen (1) und Senden (2). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, liegt laut Robert-Koch-Institut bei 24. Derzeit sind insgesamt 159 Menschen aktiv infiziert. Aktuell werden 22 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon sechs auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung