Neuer Vorstoß für den Klimaschutz

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld will in Sachen Klimaschutz einen weiteren Schritt nach vorne machen: Der Klimapakt – ein lockerer Zusammenschluss aus Experten, Verwaltungsmitarbeitern, Politikern und weiteren Interessenten –, soll neu aufgelegt und deutlich an Fahrt gewinnen. „Unser Ziel ist, dass sich jeder, der eine Idee für Klima und Umwelt hat, einbringen kann“, sagt Klimaschutzmanagerin Kira Funcke.

Von Viola ter Horst