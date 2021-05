Ab Pfingstsamstag weitere Lockerungen

„Ich freue mich sehr, dass die Lockerungen der Stufe zwei für den Kreis Coesfeld umgesetzt werden können“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Die Bürger haben sich solidarisch verhalten und so gemeinsam diese positive Entwicklung der Inzidenzzahlen ermöglicht.“ Am Freitag lag die Inzidenz bei 24.

0 Ab Samstag wieder geöffnet: zum Beispiel Innengastronomie, Kino und Fitnessstudio. Theater, Opern- und Konzerthäuser. Veranstaltung von Messen oder Märkten.

0 Einkaufen wieder ohne negativen Test.

0 Für Beherbergungsbetriebe, wie Hotels, Campingplätze oder der Jugendherberge, entfällt die Kapazitätsbegrenzung.

0 Strenges Hygienekonzept weiterhin. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden und die Kontaktnachverfolgung muss in jedem Fall gewährleistet sein. Für viele der neu eröffneten Möglichkeiten muss zudem ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, nicht älter als 48 Stunden.

0 Kontakte: höchstens zehn Personen aus drei Haushalten. Nicht berücksichtigt werden hierbei Kinder bis 14 Jahren. Paare gelten, unabhängig von der Wohnsituation, als ein Hausstand.

0 Private Veranstaltungen: maximal 100 Gäste im Freien und höchstens 50 im Innenraum. Nur zulässig mit negativem Testergebnis.