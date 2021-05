18 neue Fälle über Pfingsten

Kreis Coesfeld. Über das Pfingstwochenende meldet das Kreisgesundheitsamt aus Ascheberg (1), Coesfeld (8), Dülmen (3), Lüdinghausen (1), Nottuln (2), Rosendahl (1) und Senden (2) insgesamt 18 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 seit der letzten Meldung am 21. Mai. Die Sieben-TageInzidenz an Neuinfektionen liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 24. Derzeit sind 127 Menschen insgesamt infiziert. Aktuell werden 24 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt, davon ist in zwei Fällen eine intensivmedizinische Betreuung notwendig.

Von Allgemeine Zeitung