Frau aus Coesfeld verstorben

Kreis Coesfeld. Ein weiterer Corona-Todesfall: Eine über 70-jährige Frau aus Coesfeld ist verstorben, wie der Kreis am Mittwoch mitteilt. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig, Das Kreisgesundheitsamt meldet nur einen Fall aus Dülmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 18,1 zurückgegangen. Aktuell sind 108 Menschen aktiv infiziert. Zurzeit werden 20 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung