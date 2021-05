Mehr Corona-Tote als bislang bekannt

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Coesfeld ist höher als bislang bekannt. Der Kreis meldet am Mittwoch fünf weitere Todesfälle, die „zum Teil länger zurückliegen“. Dabei handelt es sich um zwei über 80-Jährige Frauen aus Ascheberg, einen über 60-Jährigen aus Coesfeld, eine über 80-Jährige aus Dülmen und einen über 60-Jährigen aus Nordkirchen. Insgesamt sind damit 98 Menschen im Kreis Coesfeld im Zusammenhang mit Corona verstorben. „Gemeldet wurden die Fälle über zwei Plattformen“, so Hartmut Levermann von der Kreis-Pressestelle zu den Hintergründen. Eine Schnittstelle gebe es erst jetzt, so dass der Abgleich nun möglich geworden sei. Dabei sei aufgefallen, dass nicht alle gemeldeten Verstorbenen gezählt worden seien.

Von Viola ter Horst