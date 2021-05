Kanzlerkandidat Scholz auf digitaler Tour

Kreis Coesfeld. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist auf digitaler Deutschlandtour und kommt am 31. Mai um 18 Uhr in den hiesigen Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt II. „Unser Land steht wirtschafts- und industriepolitisch vor gewaltigen Umbrüchen. Unsere Gesellschaft ist im ständigen Wandel, Europa steht vor immer neuen Herausforderungen“, so Kreis-SPD-Vorsitzender Johannes Waldmann in der Mitteilung. „Es geht nicht um die Frage, ob diese weitreichenden Veränderungen stattfinden. Es geht um die Frage, wie wir sie gestalten. Darüber möchten Olaf Scholz und ich mit Ihnen ins Gespräch kommen.“ Link zur Teilnahme an der digitalen Veranstaltung über: www.johannes-waldmann.de. Die Veranstaltung kann auch über YouTube oder Facebook im Livestream verfolgt werden. „Ich freue mich auf einen spannenden Austausch“, so Waldmann, der für Anregungen erreichbar ist unter team@johannes-waldmann.de oder Tel. 0179/4171303.

Von Allgemeine Zeitung