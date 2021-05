Terrasse wieder ohne Test

Kreis Coesfeld. Eis, Kaffee, Speisen: Die neuen Lockerungen im Kreis Coesfeld nutzen viele Bürger bei schönem Wetter aus. Der Kreis Coesfeld liegt bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus stabil bei einer Inzidenz weit unter 35 – am Freitag war der Wert bei 18,1. Damit kann sich der Kreis Coesfeld locker machen – er rutscht in die niedrigste Stufe 1 (Inzidenzen unter 35) bei den neuen Lockerungsregelungen, die seit Freitag gelten. Neu unter anderem: Die Außengastronomie können Gäste nun auch ohne negativen Coronatest nutzen. Drinnen bleibt es vorerst dabei, dass ein negativer Test vorgelegt werden muss. Erst wenn auch die Landes-Inzidenz auf 35 und darunter fällt, ist es möglich, auch drinnen ohne Test wieder zu speisen und trinken. Auch Partys sind seit Freitag wieder möglich. Zwar mit Test, aber dann ohne Abstandsregelung – Knuddeln ist somit wieder erlaubt. Am Montag beginnt der Regelbetrieb in den Schulen wieder.

Von Viola ter Horst