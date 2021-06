Nur eine neue Infektion im Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag nur einen neuen positiven Corona-Befund im Kreis Coesfeld – in Lüdinghausen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, liegt im Kreis Coesfeld bei 16,8. Derzeit sind insgesamt noch 96 Menschen infiziert. Momentan werden 16 an Corona erkrankte Personen stationär behandelt. Eine intensivmedizinische Versorgung ist in keinem der Fälle erforderlich. Seit dem ersten Auftreten der Pandemie wurden im Kreis Coesfeld 5545 Fälle einer Corona-Infektion dokumentiert. Davon gelten 5351 Personen als gesundet.

Von Allgemeine Zeitung