Kreis Coesfeld (vth). Es bleibt mau mit dem Impfstoff für Erstimpfungen. Dies untermauerte das NRW-Gesundheitsministerium gestern erneut. Bis mindestens Mitte Juni 2021 stehen in den Impfzentren in NRW, und damit auch in Dülmen, keine Termine für Erstimpfungen zur Verfügung. Ab dem 7. Juni – dann sollen die Priorisierungen aufgehoben werden – gibt es zunächst keine Termine in den Buchungsportalen der Kassenärztlichen Vereinigung. Der vorhandene Impfstoff soll ausschließlich für Zweitimpfungen zur Verfügung stehen. Daran ändert auch die Aufhebung der Priorisierung nichts.

Von Viola ter Horst