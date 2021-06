Debatte über Menstruationsartikel

Kreis Coesfeld (vth). Einen kostenfreien Zugriff auf Menstruationsartikel wie Binden, Tampons und Slipeinlagen in allen Schulen in Kreis-Trägerschaft soll es im Kreis Coesfeld nicht geben. Zumindest nicht per se und auf Initiative des Kreises. Der Ausschuss für Bildung, Schule und Integration lehnte einen Antrag der Grünen mehrheitlich ab, in dem sie fordern, dass Menstruationsartikel so selbstverständlich wie Toilettenpapier zugänglich sein sollte.

Von Viola ter Horst