Inzidenzwert bei 14,1

Kreis Coesfeld. Neun neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus meldet das Kreis-Gesundheitsamt über den Feiertag: Jeweils zwei aus Ascheberg und Dülmen und jeweils eine aus Coesfeld, Havixbeck, Rosendahl, Olfen und Senden. Aktuell sind insgesamt 83 Menschen infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Freitag bei 14,1. Es werden 15 an Corona erkrankte Personen stationär in Krankenhäusern behandelt. Eine intensivmedizinische Versorgung ist in keinem Fall erforderlich.

Von Allgemeine Zeitung