Fahrraddemo durch den Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld Die Initiative Seebrücke lädt zu einer Fahrraddemo nach Münster ein. Sternförmig soll es an diesem Wochenende auch durch den Kreis Coesfeld nach Münster gehen. In der Initiative haben sich Bürger aus allen Kommunen des Kreises zusammengefunden, um zu zeigen, dass der Kreis Coesfeld nicht wegsieht, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Die Radtour soll ein Zeichen setzen für ein würdiges und sicheres Zuhause für Menschen auf der Flucht.Treffpunkte: Samstag,5.6.: In Rosendahl um 10.15 Uhr am Nachtbustreff in Holtwick, von dort geht es nach Coesfeld. Coesfeld: 10.30 Uhr Aktionen am Parkplatz Agentur für Arbeit, anschließend Abfahrt Richtung Dülmen. Dülmen: 13 Uhr Veranstaltung Charleville-Mezieres-Platz, von dort Abfahrt um 14.30 Uhr nach Lüdinghausen. Lüdinghausen: 16 Uhr Borg, Veranstaltung bis 17 Uhr. Sonntag, 6.6.: 9.30 Uhr: Treffen in Lüdinghausen, 10 Uhr nach Senden; Senden: 11.30 Uhr Aktion im Bürgerpark, Start um 12.30 Uhr nach Münster. 14 Uhr: Treffen aller Gruppen aus dem Münsterland in Münster auf dem Schlossplatz, anschließend Fahrt durch Münster und Abschlusskundgebung am Hafen. unter Einhaltung der Corona-Regeln statt. Fragen an kreis-coesfeld@seebruecke.org

Von Allgemeine Zeitung