Kreis Coesfeld einstellig

Kreis Coesfeld (vth). Der Kreis Coesfeld ist bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus am Montag einstellig: Die Inzidenz, also die Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, beträgt 9,1. Das ist der zweitniedrigste Wert in NRW nach Münster (7). In NRW liegen die Werte in Bonn mit einer Inzidenz von 61,9 am höchsten. Auf der Karte des Robert-Koch-Instituts ist der Kreis Coesfeld hellgelb, die für Fallzahlen zwischen fünf und 25 vergeben wird. Danach kommen nur noch weiß (0 bis 5) und grau (keine Fälle). Aktuell sind insgesamt 82 Menschen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld infiziert. Einer weniger als am Freitag.

Von Viola ter Horst