Shoppen mit gebremsten Schaum

„Haben Sie geöffnet? Brauche ich einen Termin? Muss ich einen aktuellen Test vorweisen?“ Die Liste der Fragen ist lang. Und vor allem: „Diese Fragen werden täglich noch immer gestellt“, sagt Katharina Grove, Inhaberin vom Modehaus Siebeneck. Was greift, wann, wie und wo? Noch immer sind viele Kunden verunsichert. Eine Tatsache, mit der sich auch andere Geschäftsleute in Ascheberg auseinandersetzen müssen. Das Resultat: Sie alle sind mittlerweile zu Meistern der Zahlen geworden.

Luca-App ist vorteilhaft

„Jeden Morgen ist die erste Amtshandlung der Zahlencheck“, gibt auch Ruth Uckelmann, Inhaberin von Schuh Neuhaus, zu. Die gute Nachricht: Im Kreis Coesfeld liegen die Zahlen unter der 100er-Inzidenzgrenze. „Aktuell haben wir einen Inzidenzwert von 69,4“, so Uckelmann am Freitag. Was das bedeutet? Die Läden haben auf. „Und es kann problemlos eingekauft werden“, sagt Grove. Was dafür nötig ist? „Ein Termin, entweder vorab telefonisch oder direkt an der Tür, die Daten für die Kontaktnachverfolgung und eine Maske.“ Sowohl das Modehaus Siebeneck, als auch Schuh Neuhaus oder „Erkmann – Wohnen Design Geschenke“ setzen in puncto Kontaktdaten auf die Luca-App.

„Aber wir alle bieten auch die Möglichkeit, die Daten handschriftlich auf einen Zettel einzutragen“, erläutert Grove. Die Luca-App habe den Vorteil, dass der lästige Papierkrieg wegfalle und es lediglich eines Klicks bedürfe. „Will heißen: Die Kundendaten bleiben bei Luca, wir haben keinen Zugriff auf die Daten“, erklärt Katharina Grove. Bei den handschriftlich eingetragenen Daten verhält es sich ein wenig anders. „Die müssen wir vier Wochen lang aufheben und dann datenschutztechnisch korrekt entsorgen. Das bedeutet, wir schreddern die Zettel.“

Was jedoch haben die roten Körbe im Eingangsbereich des Geschenkhauses Erkmann zu bedeuten? „Ganz einfach“, erklärt Mitarbeiterin Melanie Jans. „Bei uns dürfen fünf Kunden gleichzeitig ins Geschäft, wenn also kein Korb mehr draußen steht, bedeutet das für die Kunden, dass sie warten müssen.“ In der Regel sei das jedoch kein Problem. Also eigentlich ist alles klar.

Weshalb aber dennoch die vielen täglichen Nachfragen? „Das liegt sicherlich auch daran, dass wir hier viele Kunden aus dem Umkreis haben. Drensteinfurt beispielsweise. Das liegt sieben Kilometer von uns entfernt. Aber es zählt zum Kreis Warendorf. Und hier waren die Zahlen richtig hoch. Da haben dann andere Regeln gegriffen“, weiß Katharina Grove.

Für Bernd Heitmann von Blumen Heitmann verhält sich die Situation anders: „Bei uns braucht niemand einen Test, auch keine Luca-App für die Kontaktdatenverfolgung.“ Denn Blumenläden werden genauso wie Lebensmittelgeschäfte behandelt. Dennoch hat auch Heitmann die Zahlen täglich fest im Blick. Ebenso wie Elke Schwartländer, Inhaberin des Friseursalons Haarwerkstatt. Die Wartelisten sind lang, Termine müssen vereinbart werden. Die Kontaktdatenverfolgung schlägt auch hier zu Buche. Und auch die Folgen des Lockdowns sind in ihrem Geschäft zu spüren.

„Ich habe aktuell nach wie vor Personal in Kurzarbeit, denn hier dürfen zeitgleich nur vier Friseure und vier Kunden im Salon sein.“ Die Kunden müssen Masken tragen, Hygienevorschriften werden strikt eingehalten. „Und jeder Kunde muss sich auch die Haare hier waschen lassen“, betont Schwartländer. Gesichtsbehandlungen wie Augenbrauen zupfen oder Wimpernfärben, sind zwar mit aktuellem Test erlaubt, „aber wir nehmen davon Abstand. Der Aufwand ist viel zu hoch, wir müssten mit Gesichtsschildern und FFP 2 Masken arbeiten, so dass wir das derzeit nicht anbieten.“ Alles in allem gilt es überall viel zu beachten, aber die wesentlichste Frage aller Fragen: „Haben Sie auf?“ kann in Ascheberg ganz klar mit Ja beantwortet werden.