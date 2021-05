Aktion „Blütenpracht am Wegesrand“

Herbern -

Herberner Landwirte haben sich auch in diesem Jahr an der kreisweiten Aktion „Blütenpracht am Wegesrand“ beteiligt. Sie haben laut Mitteilung des Ortsvereins 12 000 Quadratmeter Blumenmischung entlang ihrer Felder gesät.