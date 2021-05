1007 Tage zwischen den Festen

Die ersten beiden Schützenfestausfälle aus der vergangenen Woche haben zu Leserfragen geführt: Was planen die anderen Schützenvereine? Gibt es eine Fest- und Feierchance? Eine Abfrage wird deutlich beantwortet: Kein Verein vermag sich eine große öffentliche Feier vorzustellen.

Die Bürgerschützen Davensberg haben ihre Jubiläumsfeier, die sie aus dem vergangenen Jahr nachholen wollten, schon früh ein zweites Mal abgesagt. Nach ihnen wären die Bürgerschützen Herbern an der Reihe. Sicher ist, dass Tim Röwekamp und Anna Walter den Verein ins Jubiläumsjahr 2022 führen werden. Dieses Jahr fällt das große Fest aus. Der Verein klopft gerade kleinere Zusammenkünfte für einen eingeladenen Personenkreis auf die Machbarkeit ab. „Wir sind mit dem Ordnungsamt im Gespräch und werden in Kürze wissen, was geht“, erklärte der Vorsitzende Karsten Nägeler.

Für das erste Juli-Wochenende haben die Schützenbruderschaft St. Lambertus Ascheberg und der Schützenverein Horn die georderten Zelte schon abbestellt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem Wochenende ein Fest genehmigt wird“, erklärt Heinrich Roters, Vorsitzender der Horner Schützen. Bei dem Gedanken, an dem Wochenende ein Fest zu feiern, geht ihm durch den Kopf, dass die üblicherweise überschaubare Feier des Bauerschaftsvereins durch Feierwütige ihren Charakter verlieren würde. Der Verein prüfe, ob er sein herbstliches Biwak größer feiern könne.

Brudermeister Stefan Greive aus der Osterbauer verweist darauf, dass Schützenfeste bis Ende Juni nicht möglich sind: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wird ein paar Tage später groß feiern können.“ Wenn es erlaubt werde, könne er sich eine Versammlung an dem Wochenende vorstellen: „Es wird Zeit, dass die Menschen sich treffen. Und wir haben im Vorstand Positionen, die neu besetzt werden müssen.“ Sollte doch eine große Feier möglich werden, kann Greive sich vorstellen, dass wir „das in anderthalb Wochen gut auf die Reihe bekommen“.

Die Jakobibruderschaft Herbern feiert nur alle zwei Jahre ein Schützenfest. „Wir haben beim Blick auf die Lage gar nicht überlegt, ob wird das ausgefallene Fest aus dem Vorjahr dieses Jahr nachholen“, erklärt Schriftführer Benedikt Angelkort. Der Verein freue sich auf das Fest 2022 und überlege, eine Radtour oder ein kleines Fest im Spätsommer anzubieten. Eine Überbrückungsgabe an die Mitglieder sei gerade verteilt worden.

Hoffnungsträger der Schützenfestfreunde ist die Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal, die traditionsgemäß Ende August feiert. Der Verein hat aber bereits aus doppeltem Grund eine Absage vollzogen. „Wir wären die Ersten, die wieder Schützenfest feiern. Das würde übervoll werden. Dafür ließe sich nur schwer ein Hygienekonzept schreiben und einhalten“, erklärt Brudermeister Michael Frye. Zweiter Grund: „Unser König Ludger Heubrock hat den Thron beim letzten Schützenfest vor Corona erklommen. Alles, was im Königsjahr auf eine Majestät zukommt, ist ihm durch die Pandemie vorenthalten worden“, sagt Frye. Der Verzicht auf’s Fest 2021 bedeute hoffentlich, dass Heubrock einiges nachholen könne. Das sei mit ihm auch so abgesprochen.

So werden es am Ende mehr als 1000 Tage Warten auf’s Schützenfest sein. Heubrock wurde am 23. August 2019 gekrönt. Wenn das nächste Jahr normal verläuft, starten die Nordicker am Tag vor Christi Himmelfahrt, das ist der 25. Mai 2022. Die beiden Termine liegen 1007 Tage auseinander.