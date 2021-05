Gastronomie-Test zu Corona-Zeiten in Davensberg

Davensberg -

Die gesunkenen Inzidenzzahlen lassen es zu. Im Kreis Coesfeld ist die Gastronomie wieder geöffnet. Eine Probe aufs Exempel machte WN-Mitarbeiterin Isabel Schütte am Wochenende in einem Davensberger Restaurant. Nach Problemen bei der Registrierung per App lief im Testzentrum dann alles glatt.