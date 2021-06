Davensberg -

Nachdem das erste Konzert aus der Reihe der „Schlosskonzerte Westerwinkel“ pandemiebedingt verschoben werden musste, lädt die Musikschule Ascheberg jetzt zum zweiten der vorgesehenen Konzerte ein: Am 13. Juni (Sonntag) um 19 Uhr sind Aleksandra und Alexander Grychtolik an zwei Cembali zu Gast in der Kirche St. Anna in Davensberg.