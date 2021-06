Pättkesfahrt statt Prozession

Kreativität contra Corona: Mit individuellen Pättkestouren statt der gemeinsamen Prozession haben die katholischen Christen in Ascheberg den Fronleichnam gegangen. „Das war eine schöne Idee. So geht die Tradition nicht verloren“, lobte Ferdi Zumdick die Organisatoren. Pfarrer Stefan Schürmeyer verfolgte über den Tag gespannt, wie die Menschen auf das Angebot reagierten: „Bei neuen Dingen muss man immer genau hinschauen, wie viele Menschen sie auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Das bringt einen Denkprozess in Gang, wie man es optimieren kann.“ Der Geistliche machte aber trotz der vielen Menschen, die das Angebot genutzt hatten, keinen Hehl daraus, „dass ich mich auf die richtige Prozession im nächsten Jahr freue.“

Vor einem Jahr waren die Prozessionen in St. Anna, St. Benedikt und St. Lambertus noch ausgefallen. Dieses Jahr hatten die kirchlichen Gremien ebenfalls einen Verzicht auf die gemeinsamen Runden beschlossen. Angesichts der vielen Kreuze und Heiligenfiguren in den Bauerschaften wurde aber die Idee einer Pättkestour geboren. An Fronleichnam waren es aber nicht nur Wegekreuze in den Außenbereichen, die von den Radlern angesteuert wurden. In den drei Kirchen gab es Anlaufpunkte, und dazu waren im Ort kleine Altäre zu finden. Deswegen waren für alle Christen Runden dabei: Die Große durch alle drei Orte, kleine in eine Bauerschaft, oder ein Spaziergang durchs Dorf.

„Wir fanden es schön, dass in diesem Jahr die Tradition von Fronleichnam – aufgrund von Corona – nicht untergehen sollte. Die Idee, dass es den Gläubigen draußen möglich sein würde, sich in Gedenken an den Feiertag zu begegnen, haben wir gerne unterstützt“, berichtet Klaus Dabbelt für den Altar der Familien Hattrup und Dabbelt an der Himmelstraße. Ähnlich sahen es Claudia und Werner Jung an der Uhrwerkerstraße. Dort hatte die Nachbarschaft vor drei Jahren einen Prozessionsaltar gebaut. „Wir hatten alles da, mussten es nur aufbauen“, so Claudia Jung beim Verteilen des Blumenschmucks. Ihre Freude wurde auch getragen vom Kreuz, das in einem Torbogen hing: „Es war früher bei meinen Großeltern im Schlafzimmer, dann bei meinen Eltern, heute ist es hier.“

Bei den Wegekreuzen draußen veränderte Fahnenschmuck das Bild. „Es sind herrliche Kreuze dabei. Besonders gefallen hat mir die Marienfigur in der Grotte“, berichtet Hildegard Rellmann. Mechthild Rüschenschmidt, die mit Maria Aßmuth eine Runde fuhr, sprach von einem tollen Erlebnis: „Maria und ich waren beeindruckt, wie kreativ und würdevoll die einzelnen Stationen gestaltet waren, ganz ohne die sonst gewohnte Üppigkeit. An manchen Stellen trafen wir Mitchristen aus der Gemeinde und hatten gute anregende Gespräche. Am meisten hat uns die Gestaltung der St. Lambertus-Kirche gefallen.“

An einigen der insgesamt 16 Anlaufstellen waren Impulse zu finden. Bei Freisfeld in der Osterbauer schmuckvoll in einem Sprossenfenster. An anderer Stelle als Zettel. „Die hätte ich mir überall gewünscht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal“, erklärte eine Pättkesfahrerin nach ihrer Runde.