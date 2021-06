Mit den Asphaltarbeiten ist die Erschließung des neuen Baugebiets Breilbusch am Montag auf die Zielgerade eingebogen. Seit Anfang September hat die Firma ETS aus Senden den Häuslebauern zwischen Nordkirchener Straße und Breil den Boden bereitet. In Kürze werden die ersten neuen Grundstücksbesitzer mit ihren Bauten beginnen.

Für die Ascheberger wird es mit dem Arbeitsende verkehrlich etwas einfacher werden. Neun Monate stand ihnen die Nordkirchener Straße in einem Teilbereich nicht zur Verfügung. „Ich gehe davon aus, dass wir die Sperrung in der nächsten Woche aufheben können“, informiert Christian Scheipers aus der Tiefbauabteilung der Gemeinde Ascheberg. Die Bankette der Hegemerstraße und eines Teils des Großen Prozessionsweges, die während der Zeit als Umleitung dienten, werden in der Folge wieder auf Vordermann gebracht.

In dem Baugebiet stehen rund 40 Grundstücke zur Verfügung, 35 werden über die Ascheberger Grundstücksentwicklungsgesellschaft vermarktet. „In der dritten Vergaberunde stehen noch drei, vier Grundstücke zur Verfügung“, berichtet Peter Kaufmann aus der gemeindlichen Bauverwaltung auf WN-Anfrage. Dass die Baupreise zuletzt stark angestiegen sind, hat die Gemeinde beim Vermarkten nicht gespürt. „Wir sind positiv überrascht, dass es deswegen und wegen Corona keinen Rückzug gab“, sagt Kaufmann. Für die dritte Runde stehen noch genügend Namen auf der Interessentenliste.

Aktuell geht es darum die Grundstückskaufverträge unter Dach und Fach zu bringen. Die Gemeinde hat ihren Notar, der dies abwickelt, ausgetauscht. „Wir sind zu einem Lüdinghauser Büro gewechselt“, informiert Kaufmann. Mit dem neuen Notar müssen bisherige Routinedinge durchgegangen werden. Zu den wichtigsten Aufgaben gehört es, zu prüfen, ob die Ascheberger Vergabekriterien in dem Kaufvertrag abgebildet sind.

Weiter geht es in Ascheberg mit dem Baugebiet Bahnhofsgärten, dem Bereich zwischen Breil und Bahnhof. Nach dem Einholen eines Bodengutachtens werden die Pläne offengelegt. Einen festen Zeitplan hat Gesche Ahmann aus der Bauverwaltung nicht im Kopf: „Wir möchten das Verfahren aber gerne in diesem Jahr abschließen.“