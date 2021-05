Nah dran an den Autoren

Im Theater, bei Konzerten und bei Lesungen wird das Dargebotene in der Regel in der Rolle des Zusehers und Zuhörers aufgenommen und erlebt. Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) bietet dazu seit fast drei Jahren eine Ergänzung an, die Menschen Teil der Kultur werden lässt. Die „Lesebürger*innen“ schlagen eine Brücke zwischen den Autoren und Künstlern auf der Burg und dem Publikum aus den umliegenden Gemeinden und Städten.

Literatur erlebbar machen

Das CfL möchte Literatur erlebbar machen. Ein Baustein sind die „Lesebürger*innen“, deren Zahl inzwischen auf rund 110 angewachsen ist. Von 20 Jahren bis Mitte 70 sind alle Altersstufen vertreten. Die klar überwiegende Mehrzahl ist in der Region beheimatet, weitere Teilnehmer leben verteilt in ganz Deutschland. „Gerade durch die digitalen Formate in der Pandemiezeit sind neue Leute hinzugekommen“, freut sich Dominik Renneke, der das Projekt als CfL-Mitarbeiter seit den Anfängen begleitet.

„Der Gedanke des offenen Dialogs funktioniert, jeder ist willkommen“, erklärt Renneke. Um bei den „Lesebürger*innen“ mitzumachen, sei kein besonderes Wissen erforderlich, das komme mit der Zeit von alleine. Wichtiger seien Interesse und Neugierde. „Ein großer Wunsch der Menschen ist es, nicht nur am Kulturprogramm teilzuhaben, sondern sich selbst aktiv mit einzubringen“, so Renneke.

„Das Haus Rüschhaus hat mich angezogen“, berichtet Ulla Homfeld, wie sie zu den „Lesebürger*innen“ gekommen ist. „Ich habe mich sofort wohlgefühlt.“ Die bei den regelmäßigen Treffen behandelten Themen orientieren sich an den Jahresthemen des CfL. „Wir beteiligen uns aber auch ganz konkret, zum Beispiel durch die Mitarbeit am Lyrikweg“, so Ulla Homfeld. Entwickelt und eingesprochen wurden zehn Podcasts für die Stationen entlang der Strecke zwischen der Burg Hülshoff und dem Haus Rüschhaus. Diese können Radfahrer und Spaziergänger vor Ort anhören.

Nachhaltig weitergeführt wird von der Gruppe die im vergangenen Jahr erstmals umgesetzte Idee der „Kümmer-Briefe“. Um Momente der Kurzweil, Freude und Hoffnung zu schenken, werden regelmäßig Briefe unter anderem an die Bewohner des Marienstifts Droste zu Hülshoff in Havixbeck geschrieben.

Treffen mit Autoren und Künstlern

Als ein Privileg empfindet es Elisabeth Klempnauer, bereits vor den größeren Veranstaltungen des CfL die Literaturlisten zu bekommen sowie die Autoren und Künstler vorab treffen zu können. „Die Events werden greifbarerer, wenn man sich darauf vorbereitet“, sagt die Havixbeckerin. Und die Künstler und Autoren fänden es gut, eine Resonanz zu bekommen.

Nach einem ersten Kontakt zu den „Lesebürger*innen“ im Jahr 2018 ist Elisabeth Klempnauer im Jahr darauf mit ihrem Wechsel in den Ruhestand intensiver eingestiegen. Das Mitlesen, Mitschreiben und Mitgestalten sind für sie die Kernpunkte ihres Hobbys. „Ich habe keine Zeit, alt zu werden“, stellt sie fest. Zum Einstieg und näheren Kennenlernen des Angebots empfiehlt sie Interessierten den Blog im Internet.

Spaziergänge beim Droste-Festival

Beim Droste-Festival vom 23. bis 27. Juni werden die „Lesebürger*innen“ thematische Spaziergänge rund um die Burg Hülshoff anbieten. Dabei möchten sie den Besuchern das Festivalthema „Dark Magic“ näherbringen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Auskünfte zum Projekt „Lesebürger*innen“ von Burg Hülshoff – Center for Literature erteilt Dominik Renneke, E-Mail: lesebuergerinnen@burg-huelshoff.de. Die Teilnahme ist kostenlos.