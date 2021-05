Lustwäldchen und Blumeninsel

Gute Nachricht für das Baumberger-Sandstein-Museum: Die Leader-Region Baumberge hat für dieses Jahr aus der sogenannten Übergangsphase weitere Fördermittel für Projekte erhalten: rund 464 300 Euro. „Dank dieser Gelder können wir ab sofort noch weitere Projekte umsetzen. Gleichzeitig ist die Aufstockung ein großes Lob an die Region und das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürgern. Denn nur vier der insgesamt 22 Leader-Regionen haben mehr zusätzliche Mittel als die Baumberge bekommen“, erklärte Alexander Jaegers, Leiter des Regionalmanagements für die Leader-Region, bei der jüngsten digitalen Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe Baumberge. Eines der beiden Projekte, die durch die zusätzlichen Mittel auf den Weg gebracht werden können, ist das Sandstein-Museum.Das möchte in einer neuen Dauerausstellung im ersten Obergeschoss den Sandstein als zentrales, verbindendes Element der Baumberge-Region präsentieren. Das Konzept sieht eine Sortierung nach den Epochen der Baugeschichte (Romanik, Gotik, Renaissance, Barock und Historismus) vor. Zu Gebäuden, Orten und/oder Personen aus der Region soll ein direkter Bezug hergestellt werden – unter anderem durch Exponate, Fotos und Hörstationen, in denen Schauspieler über die Personen sprechen. Hintergrund des Projekts ist das Tourismus-Konzept Baumberge 2026, das den Sandstein als zentralen, gemeinsamen Bestandteil der zu vermarktenden Identität definiert hat. Das Sandstein-Museum gilt dabei als Impulsgeber für die Produktentwicklung.Das finanzielle Gesamtvolumen des auf acht Monate angelegten Projekts liegt bei 213 910 Euro, 139 041 Euro stammen davon aus Leader-Mitteln. Der Baustart soll im Juli erfolgen.