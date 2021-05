„Die Leute scharren mit den Füßen, nach 15 Monaten Pause wollen sie endlich wieder verreisen“, schildert Kurt Eigler von der Reiseagentur Meimberg die Stimmungslage. Vermehrt erreichen den Leiter des Reisebüros in Havixbeck und dessen Kollegen in diesen Tagen wieder Anfragen von Kunden, die konkrete Urlaubspläne schmieden. Und Eigler ist überzeugt, dass im Sommer Urlaubsreisen vor allem in europäische Länder wieder möglich sein werden.

Optimistisch machen den Reisefachmann sinkende Inzidenzzahlen, die weiter steigende Zahl der Geimpften und die verheißungsvollen Einschätzungen aus den Reihen der Bundesregierung. „Wenn man sich an die bekannten AHA-Regeln zum Infektionsschutz hält, ist es in den Urlaubsländern nicht unsicherer als in Deutschland. Somit lässt sich bedenkenlos reisen“, bewertet Kurt Eigler die Lage. Er stützt sich dabei auf eigene Erfahrungen, die er bei vier dienstlichen Reisen während der Corona-Pandemie gemacht hat.

Hygienekonzepte

Öffnen dürften Hotels momentan mit einer maximalen Auslastung von 60 bis 65 Prozent. Auf die Umsetzung und Einhaltung der für die Häuser erarbeiteten Hygienekonzepte werde geachtet. Wegen vergrößerter Abstände könne am Swimmingpool oder am Strand auf das Tragen von Masken verzichtet werden. „Kein Hotelier will sich sein Geschäft kaputt machen durch einen Corona-Ausbruch in seinem Haus“, gibt Kurt Eigler zu bedenken, dass die Branche eine großes Eigeninteresse an sicheren Urlaubsverhältnissen habe.

Kunden, die sich derzeit nach einer Reise erkundigen, wollen vor allem ins Ausland. Etwa ein Drittel der Anfragen beziehe sich auf Inlandsreisen. Zu den wieder buchbaren Zielen gehören zum Beispiel Portugal, Malta, Griechenland, Italien, Österreich, die Balearen, die Kanaren und die Türkei. Fernziele wie Kuba oder die Dominikanische Republik können ebenso angesteuert werden. Einen sehr hohen Hygienestandard hätten die Kreuzfahrtschiffe, so der Reisebüro-Leiter.

Beraten statt überreden

„Wir wollen niemanden überreden, einen Urlaub zu buchen, sondern die Kunden beraten und aufklären“, betont Kurt Eigler. Die persönliche Beratung im Reisebüro biete in der Zeit der Pandemie, in der sich Unwägbarkeiten nicht ausschließen ließen, Vorteile – und das nicht nur, wenn es um Stornierungen oder Umbuchungen gehe. Buchungen seien risikofrei möglich. Die meisten Veranstalter böten gegen einen geringen Aufpreis die Möglichkeit, die Reise bis zu 14 Tage vor Beginn kostenlos zu stornieren. „Ansonsten gibt es diese zwei Szenarien: Man darf reisen oder es besteht eine Reisewarnung, aufgrund der die Reise abgesagt werden muss“, so der Büroleiter.

„Wir sind im Reisebüro am Start“, freut sich Kurt Eigler, dass er den Kunden wieder bei der Verwirklichung ihrer Urlaubswünsche zur Seite stehen kann.