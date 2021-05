Mit Wald- und Wasserelf Querkus auf Droste-Tour

Cornelia Funke, eine der international erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Trägerin des Annette-von-Droste-Hülshoff-Preises, hat exklusiv für das Projekt „Droste Landschaft : Lyrikweg“ vom Center for Literature (CfL) Burg Hülshoff ein Kinderbuch geschrieben. Und Sara-Christin Richter hat es auf unverwechselbare Weise illus­triert.

In „Annette, Querkus und die wilden Worte“ können Kinder und alle anderen Leserinnen und Leser, Vorleserinnen und Vorleser dem Wald- und Wasserelf Querkus auf eine Erkundungstour durch die Droste-Landschaft folgen. Sie lernen auf ihrem literarischen Spaziergang zwischen Burg Hülshoff und Rüschhaus die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff kennen. Sie erfahren, wie sie gelebt und ihre Tage verbracht hat, sie tauchen ein in die Landschaft, durch die die Droste oft wanderte, sie lesen Texte der Dichterin – und erleben so nicht nur die poetischen und alltäglichen Welten von Annette von Droste-Hülshoff, sondern erkunden auch den Wandel von Natur und Kultur von damals bis heute. Ein Poster im Buch ermöglicht den Leserinnen und Lesern, entlang des Weges an zehn Stationen selbst zu zeichnen – und so Fundstücke zu sammeln.

Literarischer Spaziergang

Die Illustrationen des Buches sowie der Fundstücke an den zehn Stationen stammen von Sara-Christin Richter. Cornelia Funke entwickelte die Abenteuer von Annette und Querkus in enger Zusammenarbeit mit ihr und dem Projektteam, Dr. Jörg Albrecht, Claudia Ehlert, Dr. Jochen Grywatsch und Farah Heiß, erläutert das CfL in einer Pressemitteilung.

Cornelia Funke kennt jedes Kind. Mit der „Tintenherz“-Trilogie und der aktuellen „Spiegelwelt“-Serie eroberte die Autorin weltweit die Bestsellerlisten. Sie hat inzwischen über 60 Bücher veröffentlicht, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt worden sind. Viele ihrer Bücher wurden verfilmt. Für ihr Werk wurde Cornelia Funke mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Autorin, die 1958 in Dorsten geboren wurde und lange in Hamburg wohnte, lebt heute in Kalifornien.

Weltberühmte Kinder- und Jugendbuchautorin

Die Illustratorin Sara-Christin Richter beschäftigte sich in ihrem Studium mit Figurentheater, der Anfertigung von Handpuppen und Marionetten und entwickelte so einen ganz eigenen Stil. Auch für den Lyrikweg konzentriert sie sich auf Puppen-Illustrationen, hat aber auch Zeichnungen entworfen. Diese sind im Rahmen eines digitalen wie analogen Sammelspiels an zehn Stationen entlang des Weges zu entdecken.

Das Buch „Annette, Querkus und die wilden Worte“ ist ab sofort in den Museumsshops auf der Burg Hülshoff sowie in Haus Rüschhaus zu den Öffnungszeiten für 10 Euro erhältlich. Bestellungen sind zuzüglich Versandkosten über shop@burg-huelshoff.de möglich.