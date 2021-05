Modernste Technik auf allen Etagen

Die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) stellt sich nach den Sommerferien auf mehr Platz ein. Der gut 25 Meter breite Anbau bietet auf drei Etagen allen Beteiligten der weiterführenden Schule mehr Entfaltungsmöglichkeiten. Auch für die Verwaltung der Schule, die bislang in engen Verhältnissen arbeiten musste, steht in Kürze mehr Platz zur Verfügung.

Der Anbau bietet wieder Raum für die zehnte Jahrgangsstufe, die für einige Jahre in der Grundschule ihren Platz hatte. „Insgesamt ist der sogenannte Neubau (gelbe Fassade) mit seinem neuen Anbau (roter Klinker) nun 120 Meter breit und fällt dadurch schon auf, ist aber nicht aufdringlich, weil wir den Klinker vom Sockel des Bestandsgebäudes aufgenommen haben“, so Diplom-Ingenieur Bernhard Pölling vom Bauamt der Gemeinde.

Neubau und Anbau sind 120 Meter breit

Alles liefe nach Plan weiter, und die Gewerke lägen noch in der Zeit, aber zurzeit träten kleine Verzögerungen auf, da Baustoffe für den Innenausbau noch auf Schiffen lägen, die die Häfen nicht erreichten. „Da kann noch so gut geplant werden, aber wenn die Materialien nicht vor Ort ankommen, dann kommen Verzögerungen auf“, meinte Schulleiter Dr. Torsten Habbel beim Rundgang durch das neue Gebäude. Er sei aber guter Hoffnung, dass alles fertig werde.

Im Sockelgeschoss erhalten die Zehner ihre Klassenräume. In der Mitte entstehen Verwaltungsräume und im Obergeschoss wird die Oberstufe untergebracht. Die dunkelgrauen Teppichböden liegen schon in den Räumen, modernste Technik durchzieht alle Ebenen. Hochwertige Einbauten und dreifachverglaste Fenster zeigen deutliche Unterschiede zum Bestandsbau auf. „Das sind überwiegend Ausführungen, die heute Pflicht sind und den Bauvorschriften genügen müssen. Zum nicht unwesentlichen Bestandteil der neuen Baumaßnahme zählt der Brandschutz. Auch hier wurden wieder neue Maßstäbe angelegt.“

Ein passgenauer Sonnenschutz verschwindet oberhalb der hohen Fenster. „Das kann man nur bei einem Neubau erzielen, wo alles sofort eingeplant wird“, so Pölling. Die Dämmung des Anbaus sei vom Flachdach bis zum Sockelgeschoss nach den neuesten Erkenntnissen erfolgt. Dies spare rund 30 Prozent der Energiekosten ein.

Schulleiter Dr. Habbel freut sich in der Tat über mehr Platz für Schüler, Kollegen und Verwaltungsmitarbeiter: „Endlich gibt es passende Beratungs- und Konferenzräume, die bislang so nicht vorhanden waren, aber dennoch wichtig sind für die täglichen Abläufe.“ Beim Blick in die Räume sei er sicher, dass im neuen Schuljahr allen die Arbeit mehr Freude bereiten wird.

Fünf Millionen Euro investiert

Mit einer Gesamtsumme von fünf Millionen Euro Baukosten hat die Gemeinde Geld in die Hand genommen, um die Schule fit zu machen für die Zukunft.

Am Montag erfolgten dann die Durchbrüche vom Neubau zum Anbau auf allen drei Etagen. Neue Toilettenanlagen, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer, mit Berücksichtigung der Ausrichtung „divers“. „Wir haben auch hier Antworten auf diese Fragestellungen gefunden“, so Dr. Habbel.

Neue Zuwegungen im Außenbereich werden derzeit geschaffen und ausgebaut. Ein Teil des Tartanplatzes hinter dem Gebäude muss erneuert werden, da die Baufahrzeuge auch ihren Platz benötigten.