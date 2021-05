Auf den Spuren von Captain Tom

Schon in jungen Jahren hat Marietheres Wübken viele Kilometer per pedes zurückgelegt. Damals im Kindes- und Jugendalter führten die Sommerwallfahrten sie oftmals in die Domstadt nach Billerbeck. Noch immer führt ihre tägliche Runde über das Ludgeruspättken. Insgesamt sind es 3,7 Kilometer, die die 97-Jährige jeden Tag an der frischen Luft verbringt mit ihrem Rollator, von dem sie sich sicher begleitet fühlt.

Vormittags, wenn die Mittagsmahlzeit geliefert ist, macht sie sich auf den Patt. Gerburgisstraße hoch bis zum Hotel Kruse, dann links auf den Uphovener Weg, hin zur Vogelstange, runter zum Ludgerus-Pättken und „wier nao Hues“, wo sie dann das wohlverdiente Mittagessen genießt. Das Gleiche wiederholt sie am Nachmittag.

Sponsorenlauf für „Mary‘s Meals“

„Eine Runde sind genau 1830 Meter“, bestätigt Ingrid Schürmann, die das genau nachgemessen hat. Die Nottulnerin ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Mary’s Meals“. Die Hilfsorganisation bekämpft den Welthunger in 19 Ländern, in dem sie sich um vernünftige Schulspeisung kümmert und diese finanziert. Aktuell läuft noch bis Juli die Kampagne „Move for meals“, ein Sponsorenlauf, bei dem Spenden gesammelt werden durch Spazierengehen, Joggen, Radeln und mehr. Freunde, Familie oder Kollegen oder der Teilnehmer selbst können als Sponsoren auftreten. Jeder Meter bringt Geld und näher ans Ziel. Dieses Ziel definiert sich so: Mit dem Erlös sollen 1003 Kinder der Mthawira-Grundschule in Malawi ernährt werden. „Mit 18,30 Euro kann ein Kind ein Jahr lang mit einer warmen, nahrhaften Mahlzeit an der Schule versorgt werden“, erklärt Ingrid Schürmann.

Als sie der munteren Seniorin aus ihrer Nachbarschaft von der Aktion erzählte, sagte Marietheres Wübken spontan ihre Teilnahme zu. „Wenn ich mit dem, was ich tue, helfen kann, mache ich das natürlich gerne“, versichert die Ur-Nottulnerin, die einst selber als Lehrerin an der Volksschule in Hohenholte ihren Dienst versah. 100 Kilometer will sie in 30 Tagen laufen. Dass sie ihr Ziel erreicht, ist mehr als realistisch. In fünf Tagen hat sie bereits 22,2 Kilometer bewältigt und es dabei – laut Spendenbarometer – schon auf 1723 Euro gebracht.

100 Kilometer sind das Ziel

Der Hilfsorganisation wäre zu wünschen, dass die aktive Nottulner Seniorin ihrem britischen Kollegen Konkurrenz macht. Im vergangenen Jahr war es der inzwischen verstorbene Weltkriegsveteran Captain Tom, der, unterstützt von seiner Tochter, einen Spendenaufruf für das nationale Gesundheitssystem inszenierte. Sein Ziel war es, 1000 Pfund (1163 Euro) zusammenzubringen. Dafür drehte er rund um seinen 100. Geburtstag in seinem Garten 100 Runden mit dem Rollator. Wegen des großen Erfolgs setzte er die Aktion fort und sammelte bis zum 20. Mai 2020 über 32 Millionen Pfund.